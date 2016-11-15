На Тернопільщині шахрайки видурили у 87-річного чоловіка 6 тис грн

14:11, 15 листопада 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині шахрайки видурили у 87-річного чоловіка 6 тис грн.

сектор комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 12 листопада аферистки зайшли до помешкання пенсіонера у Кременці, представившись працівницями Червоного Хреста.

Вони повідомили, що надають грошову допомогу. Простягнули чоловіку 500 грн однією купюрою та  попросили дати решту – 200 грн. Чоловік пішов за грошима і жінки побачили, де він тримає свої заощадження.

Після цього одна з них попросилася на кухню попити води, а інша швидко витягла з-під матрацу усі гроші.

Пропажу готівки пенсіонер помітив лише через два дні, відтак звернувся за допомогою до поліцейських.

Виявилося, що отримані ним 500 грн є фальшивими.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Водночас правоохоронці переглянули запис з відеокамер, які були поблизу, і зараз розшукують жінок по отриманому з відео фото.

Слідчі закликають усіх, хто має інформацію про місцезнаходження вказаних осіб, зателефонувати за тел. (03546) 2-22-45,  067 3509300, 097 8374658, або «102» у будь-який відділ поліції.

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