Поліція встановила особу шахрая, який під виглядом поліцейського у парках Тернополя відбирає у школярів мобільні телефони
Встановлено особу зловмисника, який під виглядом поліцейського у парках Тернополя відбирає в школярів мобільні телефони.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, шахрай діє за аналогічною схемою в різних областях. В Тернополі він скоїв вже три крадіжки.
Остання сталася днями в парку "Топільче", де до двох школярок підійшов невідомий чоловік, назвався поліцейським і під приводом перевірки на причетність до скоєння крадіжки, заволодів їхніми мобільними. Вартість втраченого батьки школярок оцінили у 26 тис. грн.
Діти впізнали шахрая по фото. Встановлено, що мобільні вкрав неодноразово судимий житель селища Першотравневе Житомирської області 1975 року народження.
Зараз його розшукують.
За даними поліції, зловмисник одразу після крадіжки переїжджає в інше місто і там продовжує діяти за аналогічною схемою.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.