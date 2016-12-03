Актори Тернопільського драмтеатру сьогодні зіграють виставу у Лисичанську для вояків АТО з нагоди Дня Збройних сил України

Як повідомила УПНІАН керівник літературно-драматургічної частини театру Ірина Папуша, зокрема сьогодні вони зіграють музичну комедію «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка у постановці головного режисера театру Олега Мосійчука.

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«Актори театру поїхали, аби привітати наших вояків напередодні Дня Збройних сил України та своїм мистецтвом підтримати, подарувати частинку радості, злагоди, віри, миру і любові, бо бійці – наша опора, сила і міць. Ми вклоняємося перед їхньою мужністю, витримкою і військовим професіоналізмом», – каже Папуша.

За її даними, також тернопільські актори повезли українським військовим подарунки, які передали місцеві бізнесмени та аграрії.

Виставу окрім українських військових зможуть переглянути і місцеві жителі.