На Тернопільщині під час риболовлі загинув 36-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора його тіло знайшли в річці Дністер неподалік Коропця.

З’ясувалося, що мешканець села Горигляди Монастириського району рибалив на човні.

Правоохоронці встановили, що загиблий хворів епілепсією, не виключено, що він впав з човна через черговий напад хвороби.

Слідів насильства при поверхневому огляді виявлено не було, попередня причина смерті – утоплення.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Інформацію про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.