На Тернопільщині під час риболовлі загинув 36-річний чоловік
13:24, 07 грудня 2016Тернопіль
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Загиблий рибалив на човні, з якого він випав.
Фото pixabay.com
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора його тіло знайшли в річці Дністер неподалік Коропця.
З’ясувалося, що мешканець села Горигляди Монастириського району рибалив на човні.
Правоохоронці встановили, що загиблий хворів епілепсією, не виключено, що він впав з човна через черговий напад хвороби.
Слідів насильства при поверхневому огляді виявлено не було, попередня причина смерті – утоплення.
Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Інформацію про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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