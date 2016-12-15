На Тернопільщині відремонтували дах школи

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 681 тис. грн на ремонті роботи було отримано з Державного фонду регіонального розвитку, ще 102 тис. грн – з місцевого бюджету.

«Впродовж років приміщення спортивного залу знаходилося у непридатному для використання стані, дах протікав. Дерев’яні віконні блоки були частково прогнилі, потребували заміни на нові енергозберігаючі», - зауважила директор закладу Ілона Миндзар.

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За її словами, в закладі облаштовали шатрову конструкцію даху, яку покрили кольоровим металопрофілем, організовано зовнішній водостік, по периметру покрівлі влаштовано огорожу та снігозатримувачі.