На Тернопільщині відремонтували дах школи
16:32, 15 грудня 2016Тернопіль
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Відкриття реконструйованого спортзалу ЗОШ I-III ст. відбулося сьогодні в с. Старий Вишнівець Збаразького району.
Найбільше коштів витратили на ремонт даху
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 681 тис. грн на ремонті роботи було отримано з Державного фонду регіонального розвитку, ще 102 тис. грн – з місцевого бюджету.
«Впродовж років приміщення спортивного залу знаходилося у непридатному для використання стані, дах протікав. Дерев’яні віконні блоки були частково прогнилі, потребували заміни на нові енергозберігаючі», - зауважила директор закладу Ілона Миндзар.
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За її словами, в закладі облаштовали шатрову конструкцію даху, яку покрили кольоровим металопрофілем, організовано зовнішній водостік, по периметру покрівлі влаштовано огорожу та снігозатримувачі.
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