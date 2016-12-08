На Тернопільщині завдяки коштам на об’єднанні громади реконструювали 375 соціальних об’єктів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Степан Барна Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману під час зустрічі з головами об`єднаних територіальних громад області.

Барна зазначив, що за 11 місяців 2016 року доходи місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад Тернопільщини з урахуванням трансфертів з державного бюджету зросли у 9 разів порівняно з 2015 р.

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«Цей ресурс - більший, ніж будь-коли за усю історію державної незалежності. Сьогодні ці кошти ми вкладаємо в ремонт та реконструкцію 375 об`єктів соціальної сфери. Ми поставили собі за мету відремонтувати заклади у кожному місті і селі, щоб кожен відчув реальні зміни. Якби такі кроки було зроблено протягом всіх років незалежності, то наша область мала б інше обличчя», – переконаний Барна.

Гройсман у свою чергу зазначив, що Тернопільська область показала «колосальний результат» щодо об'єднання територіальних громад.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині вже створено 26 об'єднаних територіальних громад, що є найбільшим показником у країні, ще у 10 громадах очікуються вибори.