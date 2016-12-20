На Тернопільщині жінка на 10 годин оглушила свого чоловіка пляшкою шампанського, втім заяву писати він відмовився

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у селі Дзвиняч Заліщицького району.

Подружжя гостювало у родичів, де під дією спиртного почало сваритися.

Вдома конфлікт продовжився. Під час сварки 24-річна жінка схопила напівпорожню пляшку з-під шампанського та вдарила нею чоловіка по голові.

Останній впав, втративши свідомість.

Травмованого жителя Заліщицького району з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та рваною раною вуха госпіталізували до реанімаційного відділення.

Без свідомості він пробув 10 год.

Прийшовши до тями, чоловік відмовився писати заяву на дружину, відтак притягувати її до відповідальності поліцейські не будуть.