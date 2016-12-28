У Тернополі з автомобіля викрали 67 тисяч гривень

У мешканця Львівщини викрали з автомобіля 67 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора. Читайте такожУ Тернополі затримали п’яного водія, який намагався втекти від поліцейських В Тернопіль чоловік приїхав придбати запчастини. Допоки з продавцем на ринку оглядав товар, злодії викрали з автомобіля «Мерседес Спринтер» усі гроші – 67 тис. грн. Автомобіль залишився неушкодженим, злодії відімкнули замки спеціальним пристроєм. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter