У Тернополі з автомобіля викрали 67 тисяч гривень
11:35, 28 грудня 2016Тернопіль
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У мешканця Львівщини викрали з автомобіля 67 тисяч гривень.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора.
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В Тернопіль чоловік приїхав придбати запчастини. Допоки з продавцем на ринку оглядав товар, злодії викрали з автомобіля «Мерседес Спринтер» усі гроші – 67 тис. грн.
Автомобіль залишився неушкодженим, злодії відімкнули замки спеціальним пристроєм.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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