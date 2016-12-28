У Тернополі з 10 січня зросте вартість проїзду у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.

Рішенням обумовлено, що проїзд у тролейбусах зросте на 50% до 3 грн, проїзд для учнів та студентів складе 2 грн, для пенсіонерів він залишиться безкоштовним.

Проїзд у маршрутках зросте на 33% до 4 грн.

Ріст тарифів члени виконкому пояснили збільшенням рівня мінімальної зарплати, подорожчанням електроенергії з 1 січня, а також паливно-мастильних матеріалів.

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Як повідомляв УНІАН, у Тернополі востаннє тариф на проїзд у маршрутних автобусах піднімали з 1 березня 2015 року на 20% - до 3 грн.

У тролейбусах вартість проїзду востаннє змінювали з 1 березня 2016 року, коли вона зросла на 30% до 2 грн.