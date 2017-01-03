30 працівників Тернопільського управління СБУ повернулися із зони АТО

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, протягом чотирьох місяців бойового чергування правоохоронці виконували завдання із захисту національної безпеки та протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога.

Оперативників зустріли рідні, колеги та друзі. Про благополучне повернення оперативної групи керівництву УСБУ доповів командир зведеного загону. Керівники Управління подякували колегам за успішне виконання поставлених перед ними завдань, відзначивши позитивні результати їх оперативної діяльності.

Зокрема, зведена група ліквідувала агентурну мережу терористів, що діяла на підконтрольній Україні території. Правоохоронці викрили та припинили діяльність п’яти інформаторів бойовиків, котрі збирали і передавали представникам терористичної організації «ЛНР» відомості стосовно чисельності, озброєння, маршрутів пересування та дислокації підрозділів Збройних сил України.

За матеріалами тернополян відкрито 16 кримінальних проваджень, в тому числі 5 – за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та 2 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Уже сформовано черговий загін, який незабаром відбуде у район АТО для виконання завдань із захисту безпеки держави.