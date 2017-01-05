На Тернопільщині державі повернуто землю, самовільно зайняту агропідприємством.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, учора рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позов Теребовлянської місцевої прокуратури до ПАП «Агропродсервіс» щодо земельної ділянки площею 11 га.

Прокуратура домоглась повернення у володіння і користування держави земельної ділянки площею 11 га, яку cамовільно без правовстановлюючих документів використовувало ПАП «Агропродсервіс». Вказана земля знаходиться за межами населеного пункту на території, що належить до Ішківської сільської ради Козівського району.