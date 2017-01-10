У Тернополі через пожежу у квартирі евакуювали цілий під’їзд (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 9 січня близьк 16.30 на вул. Генерала Тарнавського.

На місце події було направлено 3 пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що загорання виникло в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Площа пожежі становила 22 м кв.

Основні зусилля вогнеборців зосередили на ліквідації пожежі та евакуації мешканців будинку, адже через значне задимлення існувала реальна загроза отруїтися продуктами горіння.

Загалом, пожежники за допомогою спеціального обладнання врятували 19 людей, серед них 5 дітей, а також вивели на свіже повітря 21 мешканця даного будинку, в тому числі 4 дитини та не допустили перекидання пожежі на сусідні квартири.

На пожежі травмований власник квартири, громадянин 1959 року народження, який отруївся чадним газом та шпиталізований до лікувального закладу.

Пожежу локалізовано в 17.20, а о 17.28 повністю ліквідовано.

На місці пожежі працювали 24 чоловіка особового складу та 7 одиниць техніки.

Пожежею знищено - речі домашнього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі та вікно квартири.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.