У Тернополі через аварію на газопроводі припинено подачу газу жителям 27 вулиць

Як повідомили УНІАН в ПАТ «Тернопільміськгаз», загалом подачу газу призупинено жителям 27 вулиць, які здебільшого розташовані на мікрорайоні Новий світ.

Також припинено подачу газу будівлям облдержадміністрації та фіскальної служби.

Зроблено це сьогодні о 10 год. Коли відновиться газопостачання не повідомляється. Також у службі не інформують, скільки саме будинків залишилися без газу.

Водночас в ПАТ «Тернопільміськгаз» додали, що у центральній частині міста впродовж дня буде понижений тиск газу.