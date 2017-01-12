У Тернополі через аварію на газопроводі припинено подачу газу жителям 27 вулиць
12:30, 12 січня 2017Тернопіль
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У Тернополі у зв’язку з аварійними роботами припинено подачу газу частині міста.
У Тернополі припинено подачу газу жителям 27 вулиць / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в ПАТ «Тернопільміськгаз», загалом подачу газу призупинено жителям 27 вулиць, які здебільшого розташовані на мікрорайоні Новий світ.
Також припинено подачу газу будівлям облдержадміністрації та фіскальної служби.
Зроблено це сьогодні о 10 год. Коли відновиться газопостачання не повідомляється. Також у службі не інформують, скільки саме будинків залишилися без газу.
Водночас в ПАТ «Тернопільміськгаз» додали, що у центральній частині міста впродовж дня буде понижений тиск газу.
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