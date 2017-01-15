На Тернопільщині через пожежу в райлікарні евакуювали 125 осіб

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про задимлення в Теребовлянській центральній районній лікарні, що на вул. Січових Стрільців, до рятувальників надійшов учора о 9.11.

Прибувши на місце події пожежники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні медзакладу, площа пожежі становить 4 м кв.

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Основні зусилля вогнеборці зосередили на ліквідації пожежі та евакуації важко хворих, відвідувачів та обслуговуючого персоналу.

Із приміщення ЦРЛ черговим караулом та обслуговуючим персоналом лікарні було евакуйовано 125 осіб. З них 8 важкохворих, 72 хворих, 15 обслуговуючого персоналу та 30 відвідувачів.

Пожежу локалізовано о 09.32, а о 09.36 ліквідовано повністю.

На пожежі травмованих та загиблих немає.

Вогнем пошкоджено електрощитову, проводку, двері, 3 вікна.

На місці пожежі працювала оперативна група Теребовлянського РВ та Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.