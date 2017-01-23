На Тернопільщині у Марійському духовному центрі в Зарваниці розпочався Всеукраїнський іконописний пленер

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, триватиме пленер 2 тижні у Марійському духовному центрі в Зарваниці. Участь у ньому беруть 12 іконописців.

«Це досить символічно, що наш пленер розпочався у День соборності України. Нинішня мистецька подія згуртувала під омофором Зарваницької Божої Матері художників, чиє родинне коріння – різні куточки нашої країни. Творитимемо тут, у святому місці, во славу Всевишнього і України, що віками виборювала свою незалежність і відстоює її зараз», – розповів керівник пленеру, іконописець з Тернопільщини Микола Шевчук..

Передбачається, що іконописці під час пленеру напишуть 12 великорозмірних ікон, одну з яких - Спаса Нерукотворного роботи Миколи Шевчука - у лютому буде подаровано делегації з Ватикану.

Крім цього, іконописці створять невеличкі іконки-обереги для учасників АТО.