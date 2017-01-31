На Тернопільщини викрили несанкціоновану АЗС, вилучено палива та обладнання на півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН в управлінні ДФС у Тернопільській області, на території, яка належить одному із суб’єктів господарювання, було встановлено ємкість місткістю 50 м куб. та паливно-роздавальну колонку, з’єднані між собою.

Реалізація дизпалива здійснювалась за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчують походження пального, виробника та якість палива.

Реалізація пального здійснювалася без дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання та реалізації пального.

При проведенні санкціонованого обшуку учора вилучено 17 тис. л дизельного палива вартістю 391 тис. грн, а також обладнання АЗС. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 560 тис. грн.

За фактом незаконної торгівлі пальним відкрито кримінальне провадження.