На Тернопільщині чиновників підозрюють у привласненні 1,6 млн грн при ремонті школи

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що впродовж 2016 року посадові особи однієї з сільських рад Борщівського району та приватне підприємство під час здійснення капітального ремонту школи незаконно використали кошти державної субвенції на 1 млн. 63,5 тис. грн.

Чиновники сільради підписали документи про виконання робіт підприємством по заміні вікон та дверей в навчальному закладі, хоча насправді роботи були виконані неякісно та не в повному обсязі.

Вікна замінили не усі, а замінені – не відповідали вартості, прописаній у договорах та встановлені без енергозберігаючого ефекту.

Учора Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб).