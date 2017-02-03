З Тернополя відправили благодійну допомогу для жителів Авдіївки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема відправлено теплі речі, ліки, продукти харчування, які збирали підприємці, громадські організації, органи місцевого самоврядування, небайдужі тернополяни.

Вантаж відправили з території управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Оскільки вся зібрана допомога не вмістилася в одну фуру, невдовзі потребуючим жителям Авдіївки відправлять чергову допомогу.

Супровід вантажу здійснюютьь співробітники роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль».

Перед виїздом заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик провів інструктаж і побажав поліцейським щасливо доправити гуманітарну допомогу до місця призначення та живими й неушкодженими повертатися до рідних.