З Тернополя відправили благодійну допомогу для жителів Авдіївки

19:00, 03 лютого 2017
Тернопіль
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Сьогодні з Тернополя відправили 20 т благодійної допомоги для жителів Авдіївки.

Вантаж відправили з території управління ДСНС / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема відправлено теплі речі, ліки, продукти харчування, які збирали підприємці, громадські організації, органи місцевого самоврядування, небайдужі тернополяни.

Вантаж відправили з  території управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Оскільки вся зібрана допомога не вмістилася в одну фуру, невдовзі  потребуючим жителям Авдіївки відправлять чергову допомогу.

Супровід вантажу здійснюютьь співробітники роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль».

Перед виїздом заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик провів  інструктаж і побажав поліцейським щасливо доправити гуманітарну допомогу до місця призначення та живими й неушкодженими повертатися до рідних.

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Теги: #Тернопіль#гумдопомога