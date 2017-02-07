У Тернополі нетверезий водій, втікаючи від патрульних, скоїв ДТП

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, близько 3 год ночі під час патрулювання інспектори одного з екіпажів помітили автомобіль Volkswagen Passat, у якого не працювала ліва фара ближнього світла.

Полісмени дали знак водію зупинитисяя, однак той навпаки пришвидшився та почав тікати.

Внаслідок цього на вулиці Фабричній 25-річний водій здійснив наїзд на перешкоду. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

На громадянина патрульні склали 3 протоколи за статтями 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку), 124 (порушення ПДР), ч.2 ст.130 (керування у стані сп’яніння та винесли постанову за ч.3 ст.126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).