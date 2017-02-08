У Тернополі від переохолодження померла 90-річна жінка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області тіло жінки виявили учора на вул. Микулинецькій.

Вона була одягнена лише у нічну сорочку, на руці загиблої був прикріплений поліетиленовий пакет, в якому було 11,6 тис грн.

Встановлено, що тернополянка мешкала сама, але мала доньку та сина. Останні періодично навідували матір, бо вона інколи втрачала пам'ять.

За словами дітей, їх мати неодноразово збиралася відвідати родичів.

За їх версією, у жінки міг трапитися черговий напад, і вона, не розуміючи, що робить, вирішила поїхати в інший регіон.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.