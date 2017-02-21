У Тернополі злодії викрали з магазину 17,5 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка трапилася учора вночі у Зборові.

Торговий заклад не було обладнано жодними системами охорони, чим і скористалися злодії.

Зловмисники зірвали навісні замки на вхідних дверях та проникли досередини. Їм вдалося знайти ключі від сейфу, які власники залишили біля касового апарату. Відчинивши сейф, крадії викрали 17,5 тис грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.