Голова ТОДА ініціює залучення патрульних до контролю на дорогах області через масові порушення правил
Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна ініціює залучення патрульних до контролю на дорогах області через масові порушення правил.
Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання колегії облдержадміністрації він наголосив, що звертатиметься з відповідною рекомендацією до керівництва патрульної поліції.
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«До мене надходять десятки звернень від керівників громад та райдержадміністрацій, що Бог зна що робиться на вулицях міст і сіл області. Повністю відсутня система безпеки дорожнього руху. Бо патрульна поліція працює лише в Тернополі. Так буває, що реформу починають, а потім получається недореформа. ДАІ ліквідували, а патрульні – лише в обласному центрі», – зауважив Барна.
Відтак він закликав патрульних Тернополя виїжджати і за межі міста.
«Я розумію, що в Тернополі їм комфортною. Але треба їхати в село і наводити порядок», – підкреслив Барна.