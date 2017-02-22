Голова ТОДА ініціює залучення патрульних до контролю на дорогах області через масові порушення правил

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання колегії облдержадміністрації він наголосив, що звертатиметься з відповідною рекомендацією до керівництва патрульної поліції.

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«До мене надходять десятки звернень від керівників громад та райдержадміністрацій, що Бог зна що робиться на вулицях міст і сіл області. Повністю відсутня система безпеки дорожнього руху. Бо патрульна поліція працює лише в Тернополі. Так буває, що реформу починають, а потім получається недореформа. ДАІ ліквідували, а патрульні – лише в обласному центрі», – зауважив Барна.

Відтак він закликав патрульних Тернополя виїжджати і за межі міста.

«Я розумію, що в Тернополі їм комфортною. Але треба їхати в село і наводити порядок», – підкреслив Барна.