Голова ТОДА закликав правоохоронців оперативно розслідувати провокацію щодо візового центру

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це йдеться у його офіційному зверненні до обласного управління Служби безпеки України та ГУ Національної поліції, зумовленого вчорашнім інцидентом, коли невідомі облили червоною фарбою візовий центр Польщі, Литви та Австрії у Тернополі.

Напис на дверях «Наш Степан Бандера», залишений невідомими на дверях установи, є проявом політичної провокації, аніж істинною патріотичною позицією, переконаний Барна.

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«Подібні наруги над дипломатичними установами в нашій області – неприпустимі! Ми намагаємося докладати максимум зусиль, щоб розвивати дипломатичні відносини та укріплювати міжнародні зв’язки Тернопільщини з іншими країнами. Для нас добросусідство із країнами Європи є одним із пріоритетів. Тому дії осіб, які дозволяють собі подібні акти вандалізму, дискредитують Тернопільщину, а отже вони мають бути притягнуті до відповідальності», – наголосив Барна.

На його думку, у діях осіб, які облили фарбою візовий центр в Тернополі, помітним є слід російських спецслужб та прихильників «русского міра».

«Сьогодні ведеться боротьба за незалежність та збереження територіальної цілісності України. Водночас агенти Кремля намагаються у різний спосіб дестабілізувати ситуацію в середині нашої країни. Усі їхні дії направлені проти українського народу, а також проти того європейського вибору, який зробила наша держава. Але я переконаний, що у нас достатньо фахівців, аби виявити таких осіб та притягти до відповідальності. Також я впевнений, що жителі Тернопільщини мудрі та зуміють відрізнити справжню державницьку позицію від псевдо-патріотів, які намагаються посіяти розбрат», – сказав Барна.