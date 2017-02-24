Правоохоронці пред’явили підозру в причетності до шахрайства з фінансовою пірамідою "Хелікс" ще шістьом особам

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора співробітники слідчого управління тернопільської поліції спільно з працівниками управління СБУ провели ряд обшуків у Києві та Тернополі.

Зі слів старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в області Андрія Зубка, в причетності до діяльності фінансової піраміди «Хелікс Кепітал» звинувачують ще 6 осіб. Серед них – активні учасники та один з лідерів. Саме в їх помешканнях й здійснювалося санкціоновані обшуки.

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Правоохоронці вилучили документи, що стосуються незаконної діяльності «Хелікс Кепітал», десятки банківських карток, кілька тисяч доларів, золоті злитки, мобільні телефони та інше.

Загалом в поліцію вже надійшло понад 500 заяв від жителів не лише України, а й з-за кодону, котрі вклали кошти у фінансову структуру «Хелікс Кепітал» і були обдурені. Сума збитків становить понад 40 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

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Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. Суд одразу після затримання обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн –для співорганізаторів.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Усі троє підозрюваних після внесення застави у 8,5 млн грн сьогодні перебувають на волі

У ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 млн американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже 500 тис. грн.