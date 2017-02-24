На Тернопільщині прокуратура в суді вимагає повернути в держвласність 26 га землі вартістю майже 0,8 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у 2014 році між головним управлінням Державного земельного агенства у Тернопільській області та головою фермерського господарства був укладений незаконний договір оренди землі площею понад 26 га за межами населеного пункту на території Золотниківської сільської ради Теребовлянського району.

Оскільки при визначенні орендної плати за угодою не проводилась повна нормативно-грошова оцінка вказаної земельної ділянки, прокуратура вимагає розірвати договір оренди і повернути у володіння та користування держави 26 га землі.