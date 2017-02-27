У Тернополі через неправдиве повідомлення щодо замінування евакуювали близько 30 осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про замінування приміщення на вул. Коперніка,1, в якій розташовані структурні підрозділи міської ради, надійшло телефоном в обласне управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Після цього за вказаною адресою виїхали працівники поліції, служби безпеки, рятувальники, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

Близько 30 осіб, які знаходилися в даному приміщенні, евакуювали, територію обгородили.

Читайте такожВ Одесі "замінували" суд

На час обстеження приміщення рух на вул. Коперніка був перекритий.

Вибухотехніки та кінологи в приміщенні жодного небезпечного предмету не виявили.

Правоохоронці встановлюють особу невідомого, який повідомив про замінування.

Відкрито кримінальне повідомлення за ч. 1.ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Раніше у Львові анонім "замінував" житловий будинок, евакуювали близько 70 осіб.