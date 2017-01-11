У Львові анонім "замінував" житловий будинок, евакуювали близько 70 осіб
17:01, 11 січня 2017Інциденти
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У Львові в поліцію звернувся мешканець одного з будинків по вулиці Володимира Великого. Чоловік розповів, що йому зателефонував анонім і повідомив, що в будівлі станеться вибух.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження / antikor.com.ua
Про це повідомляє поліція області.
Правоохоронці обстежили багатоквартирний будинок та прилеглу до нього територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і працівники інших служб. З будинку було евакуйовано 68 жителів.
Відзначається, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, яка повідомила про «замінування».
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