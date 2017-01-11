У Львові анонім "замінував" житловий будинок, евакуювали близько 70 осіб

Про це повідомляє поліція області.

Правоохоронці обстежили багатоквартирний будинок та прилеглу до нього територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і працівники інших служб. З будинку було евакуйовано 68 жителів.

Відзначається, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, яка повідомила про «замінування».

Раніше вКривому Розі п'яний пенсіонер "замінував" 9-ти поверховий будинок.