У Тернополі затримали чоловіка, який розрахувався з таксистом сувенірними грішми

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора в обідню пору на службу 102 зателефонував водій таксі і поскаржився, що клієнти дали йому підроблені гроші.

Фальшивку він помітив не відразу, відтак наздогнати їх не зміг.

Водій детально описав чоловіка і жінку, яких підвозив за вказаною адресою. Під час обстеження території в одному із торгових центрів на вул. Живова патрульні виявили 2 осіб, які підходили по орієнтуванню.

Чоловік не заперечував вини, запевнив, що помилився і заявив про готовність повернути гроші таксисту.

Встановлено, що затриманий 31-річний чоловік був уже раніше судимий. Його патрульні доправили до відділку поліції та передали слідчому.