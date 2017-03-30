Голова ТОДА доручив обласній архбудінспекції вирішити проблеми людей, яким було відмовлено у задоволенні звернення

Голова облдержадміністрації Степан Барна доручив керівництву Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області зв’язатися з усіма людьми, яким було відмовлено у задоволенні звернення, і пояснити, як вирішити їхні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Барна дав сьогодні під часзасідання колегії ТОДА.

Він підкреслив, що для нього є недопустимим, що орган державної влади замість допомоги людям створює штучні перепони.

«Динаміка відмов в роботі ДАБІ мешканцям Тернопільщини мене дуже непокоїть. Кількість звернень свідчить про те, що люди готові працювати легально. Водночас кількість відмов, а це близько тисячі за минулий рік, – дає підстави зробити висновок про створення штучних перешкод. Я категорично проти цього! Якщо людина звернулася, і у документах є певні неточності – то їй мають грамотно роз’яснити, дати консультацію так, щоб за другим разом вона отримала необхідні дозволи. Але, якщо людям з районів доводиться їздити по 4-6 і більше разів, то я розцінюю це як саботаж і спробу створити корупційні схеми», – сказав Барна.

Відтак доручив працівникам ДАБІ сконтактувати з усіма людьми, яким було відмовлено, з’ясувати причини та обставини і при цьому вирішити питання людей.

Барна також нагадав, що два тижні тому на нараді вже підінмав питання недолків у роботі обласної ДАБІ, після чого були дані відповідні доручення і проведено роботу з керівництвом обласної архбудінспекції.

«В останні дні я отримую повідомлення вдячності від людей. Значить справа рухається. І це має бути прикладом того, як владні повноваження спрямовувати на допомогу людям, а не займатися «шкідництвом». Підсумки виконання даних мною доручень керівництву обласної ДАБІ ми незабаром підведемо. Не виключаю, що це буде в присутності віце-прем’єра Геннадія Зубка та Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексія Кудрявцева», – сказав голова ТОДА.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Барна доручив правоохоронцям проаналізувати 1 тис. відмов від ДАБІ і дати їм правову оцінку.