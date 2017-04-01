На Тернопільщині при отриманні 2 тисяч доларів хабара затримали землевпорядника сільради

На Тернопільщині учора при отриманні 2 тис доларів хабара затримали спеціаліста-землевпорядника селищної ради Збаразького району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, дану суму чиновник вимагав від місцевого жителя за сприяння у перемозі в конкурсі на право оренди двох земельних ділянок і подальшого укладення договору оренди.

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Землевпорядника працівники управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції в Тернопільській області затримали при отриманні грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).