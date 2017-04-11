На Тернопільщині через дитячі пустощі згорів комбайн

Пожежа знищила господарську будівлю, міні-комбайн, 1 т грубих кормів, тракторний оприскувач.

На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено міні-комбайн. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 17.04 у селі Сапанів Кременецького району. Читайте такожНеподалік Тернополя повністю згоріла іномарка Вогнем знищено господарську будівлю, міні-комбайн, 1 т грубих кормів, тракторний оприскувач. Ймовірна причина виникнення пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї ДПРЧ Управління. Врятовано дві будівлі. Матеріальні збитки встановлюються.

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