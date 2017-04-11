На Тернопільщині через дитячі пустощі згорів комбайн
10:39, 11 квітня 2017Тернопіль
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Пожежа знищила господарську будівлю, міні-комбайн, 1 т грубих кормів, тракторний оприскувач.
Фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено міні-комбайн.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 17.04 у селі Сапанів Кременецького району.
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Вогнем знищено господарську будівлю, міні-комбайн, 1 т грубих кормів, тракторний оприскувач. Ймовірна причина виникнення пожежі – дитячі пустощі з вогнем.
Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї ДПРЧ Управління. Врятовано дві будівлі.
Матеріальні збитки встановлюються.
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