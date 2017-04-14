У тернополянина в квартирі вилучили гвинтівку та гранати. Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, під час обшуку квартири мешканця обласного центру правоохоронці вилучили гвинтівку ТОЗ-8, дві гранати Ф-1, одну гранту РГД-5, запали до них та понад 180 набоїв різного калібру.

Згідно із попередніми даними, тернополянин мав намір збути небезпечні предмети жителям Тернополя.

За матеріалами СБУ прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до потрапляння засобів ураження у відкритий обіг.