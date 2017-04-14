У Тернополі патрульна поліція з 15 квітня переходить на посилений режим роботи

У Тернополі патрульна поліція із завтрашнього дня переходить на посилений режим роботи. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, впродовж 15-17 квітня буде залучено додатково ще половину особового складу від кількості патрульних, які щодня виходять на зміну.

Вони ретельно слідкуватимуть за громадською безпекою та дотриманням водіями Правил дорожнього руху. Особливо стежитимуть, аби водії не кермували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Патрулюватимуть місця підвищеної небезпеки (вокзали, автостанції, центральну частину міста, а також місця скупчення людей). Зокрема, піші патрулі будуть зосереджені під час святкувань Великодня біля церков, де відбуватиметься освячення кошиків, а також кладовищ.