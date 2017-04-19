На Тернопільщині виникла пожежа на торфовищі
11:12, 19 квітня 2017Тернопіль
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Пожежа виникла на відкритій території торфополя у селі Мала Іловиця Шумського району.
На Тернопільщині виникла пожежа на торфовищі / фото ДСНС
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 16.05 виникла пожежа сухої трави на відкритій території торфополя у селі Мала Іловиця Шумського району.
Вогнем знищено суху траву, очерет окремими осередками на площі близько 5 га.
фото ДСНС
Загорання ліквідоване черговим резервним караулом 16-ї ДПРЧ Управління.
Рятувальникам вдалося не допустити займання торфу.
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