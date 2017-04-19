На Тернопільщині відновили історичний бункер часів Першої світової війни

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в часи Першої світової війни в селі Бурканів збудували бункер для перебування бригади Больцано австро-угорської армії. В минулому році за ініціативи тернопільського історика, краєзнавця Сергія Ткачова та сприяння Теребовлянської РДА розпочали роботи з його відновлення. Під час ремонту провели масштабні земляні роботи, відновлено обшивку траншеї з дерева, облаштовано сходи.

При цьому вдалося зберегти попередні розміри та план споруди. Також впорядковано прилеглу територію.

Невдовзі на цьому об’єкті буде створено форт-музей українських січових стрільців. У ньому у відкритому доступі можна буде ознайомитися з історією січових стрільців. Зокрема на повноколірних банерах та інших інформаційних матеріалах будуть описані бої січових стрільців на Тернопільщині – від Соснова до Бурканова.

За задумом керівництва області, фортифікаційна споруда в Бурканові у майбутньому має стати базовим табором для військово-патріотичного вишколу молоді.

«Відрадно, що збережено можливість для майбутніх поколінь відвідувати та знайомитись з однією із сторінок героїчного минулого нашого народу, а також дізнаватися про діяльність українських січових стрільців на теренах Теребовлянщини», – зазначив голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа.