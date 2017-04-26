У Тернополі відбувся мітинг-реквієм пам’яті жертв Чорнобильської трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, в парку «Національного Відродження» біля пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань зібралися заступник голови ОДА Юрій Юрик, голова обласної ради Віктор Овчарук, голова громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Олександр Харитонов, представики громадськості.

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Вони поклали квіти до підніжжя пам’ятника та пам’ятної дошки ветерану пожежної охорони органів внутрішніх справ Леоніду Кудринському.

«Сьогодні ми віддаємо шану всім, хто ціною власного здоров'я й життя захистив нас й увесь світ від нещадних наслідків Чорнобильської катастрофи. Низький уклін за мужність, героїзм та силу духу, проявлені при подоланні аварії. Вічна пам'ять і шана тим, чиє життя обірвав смертоносний атом. Така жертовність є доказом справжнього патріотизму та любові до рідного краю», – зазначив у виступі Юрик.

Довідка УНІАН. В області перебуває на обліку 43 тис. 461 особа, яким встановлено статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема інвалідів – 960 осіб, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 2 434, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження та переселених із радіоактивно-забруднених територій – 34 202, дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи – 6 822, з них 5 дітей-інвалідів, 512 вдів померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Станом на 01.04.2017 департаментом і управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, Кременецької, Чортківської і Тернопільської міських рад забезпечено соціальні та компенсаційні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 3 млн грн.

Проводиться організаційна робота щодо укладання трьохсторонніх угод для забезпечення послугами із санаторно-курортного лікування громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до поданих ними заяв.

В 2017 році заплановано оздоровити 135 осіб, з яких 134 особи 1 категорії (інваліди) та 1 дитина-інвалід.