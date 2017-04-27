На Тернопільщині засуджений надіслав собі в ізолятор м’яку іграшку з наркотиками

На Тернопільщині викрили зловмисника, який перед засудженням надіслав собі в ізолятор м’яку іграшку з наркотиками.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового слідчого ізолятора про те, що під час огляду посилки, яка надійшла на ім’я ув’язненого жителя села Королівка Борщівського району, виявлено сірникову коробку із речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на коноплю. Наркотики було зашито у м’яку іграшку.

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З’ясувалося, що засуджений Борщівським районним судом за незаконне поводження зі зброєю, знаючи свою пристрасть до дурману, напередодні поштою відправив на адресу слідчого ізолятора посилку, вказавши у рядку «отримувач» власне ім’я. Відправником вписав видумане прізвище.

Щодо засудженого розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ. Тепер йому загрожує додатковий термін за незаконне пересилання наркотичних засобів.