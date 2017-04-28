У Тернополі знайшли 15-річну дівчину, яку розшукували з 24 квітня
18:27, 28 квітня 2017Тернопіль
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Дівчина перебувала в гостях у друзів, об’єктом злочинних посягань не стала.
Сьогодні школярку знайшли / Фото УНІАН
У Тернополі знайшли 15-річну дівчину, яку розшукували з 24 квітня.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення дитини поліцію повідомили батьки.
З того часу здійснювалися розшукові заходи.
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Сьогодні школярку знайшли.
Дівчина перебувала в гостях у друзів, об’єктом злочинних посягань не стала.
Чому саме вона не повідомила про своє місцезнаходження батькам наразі з’ясовується.
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