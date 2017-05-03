У Тернополі відкрили меморіальну дошку засновнику першої в Україні крайової організації НРУ Георгію Петруку-Попику

13:03, 03 травня 2017
Тернопіль
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Присутні відзначили внесок Петрука-Попика у становлення української держави.

Меморіальна дошка засновнику першої в Україні Тернопільської крайової організації НРУ Георгію Петруку-Попику / Фото УНІАН

У Тернополі у вихідні відкрили меморіальну дошку засновнику першої в Україні Тернопільської крайової організації Народного Руху України Георгію Петруку-Попику.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадмніітсарції, участь в церемонії відкриття взяли представники місцевої влади та громадськості.

Присутні відзначили внесок Петрука-Попика у становлення української держави.

Зокрема, нагадали, що саме він став ініціатором створення Тернопільських обласних організацій Товариства української мови, «Меморіалу». Ініціював створення та тривалий час очолював першу в Україні Тернопільську крайову організацію Народного Руху України, був членом Центрального Проводу НРУ.

У квітні 1989 року виключений з лав КПРС за участь у створенні Руху. 1990 був обраний народним депутатом колишнього СРСР.

Після відкриття меморіальної дошки до ней поклали квіти.

Після відкриття меморіальної дошки до ней поклали квіти / Фото УНІАН

Довідка УНІАН.  Георгій Михайлович Петрук-Попик народився 18 квітня 1932 року в с. Велика Іловиця, Шумського району, помер – 15 червня 2006 року у Тернополі.

За професією – лікар.

Поет, прозаїк, публіцист та громадський діяч. Окремі поезії зі згаданих книг перекладено болгарською, італійською та російською мовами. Твори публіцистичного спрямування друкувались у закордонних українських часописах. На вірші Георгія Петрука-Попика і в співавторстві з ним композитори-піснярі написали більше ніж 50 музичних творів.

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Теги: #Тернопіль#Георгій Петрук-Попик#меморіальна дошка#Народний Рух України