У Тернополі відкрили меморіальну дошку засновнику першої в Україні крайової організації НРУ Георгію Петруку-Попику
Присутні відзначили внесок Петрука-Попика у становлення української держави.
У Тернополі у вихідні відкрили меморіальну дошку засновнику першої в Україні Тернопільської крайової організації Народного Руху України Георгію Петруку-Попику.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадмніітсарції, участь в церемонії відкриття взяли представники місцевої влади та громадськості.
Присутні відзначили внесок Петрука-Попика у становлення української держави.
Зокрема, нагадали, що саме він став ініціатором створення Тернопільських обласних організацій Товариства української мови, «Меморіалу». Ініціював створення та тривалий час очолював першу в Україні Тернопільську крайову організацію Народного Руху України, був членом Центрального Проводу НРУ.
У квітні 1989 року виключений з лав КПРС за участь у створенні Руху. 1990 був обраний народним депутатом колишнього СРСР.
Після відкриття меморіальної дошки до ней поклали квіти.
Довідка УНІАН. Георгій Михайлович Петрук-Попик народився 18 квітня 1932 року в с. Велика Іловиця, Шумського району, помер – 15 червня 2006 року у Тернополі.
За професією – лікар.
Поет, прозаїк, публіцист та громадський діяч. Окремі поезії зі згаданих книг перекладено болгарською, італійською та російською мовами. Твори публіцистичного спрямування друкувались у закордонних українських часописах. На вірші Георгія Петрука-Попика і в співавторстві з ним композитори-піснярі написали більше ніж 50 музичних творів.