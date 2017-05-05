З Тернопільщини в зону АТО відправлять 9 тис. маків пам’яті, виготовлених школярами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в обласному проекті «Квіти пам’яті», присвяченому Дню Пам’яті і примирення, взяли школярі загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області, вихованці дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

У рамках акції вони виготовили близько 9 тис. маків.

«Як ми знаємо, у березні 2015 року указом Президента України запроваджено День пам'яті та примирення, який щороку відзначається 8 травня. У цей день, а також 9 травня , коли відзначається річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, квітка червоного «маку пам’яті» використовуватиметься з гаслом «Пам’ятаємо, перемагаємо», - зазначила начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Маки пам’яті будуть відправлені волонтерам у Слов’янськ для подальшої передачі воїнам АТО до Дня пам’яті і примирення.