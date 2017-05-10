На Тернопільщині у Збаражі стартував туристичний сезон «Мандруємо замками Тернопілля».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у рамках свята замку відбулися показові виступи лицарського клубу "Збаразька дружина", вареник-fest та капусняк-fest, парад середньовічних костюмів.

В парку біля Збаразького замку працювало містечко народних ремесел, польова кухня, представники районів презентували туристичні маршрути.

«Вже другий рік поспіль на Тернопіллі відбуваються Свята замків. Однак такі заходи – це не тільки популяризація наших фортець і замків. Ми й надалі ставимо собі за мету покращення умов для туристів, облаштування туристичної інфраструктури тощо», – сказав під час виступу на святі голова ТОА Степан Барна.

Принагідно він вручив бійцям відзнаки учасників АТО.

«Інтерес до Тернопілля є надзвичайно великим, особливо, якщо говорити про іноземців. Нам важливо показати їм нашу гостинність і розказати те, що військові дії відбуваються нас, а тут на західній Україні абсолютно безпечно і комфортно відпочивати. Нам наших гостей, наших туристів потрібно шукати не тільки по території України, не тільки закордоном, а й на території нашої області. Щоб мешканці нашої області їздили один до одного в гості і, таким чином, також були тими індикаторами, які би допомагали розвивати туристичний бізнес на Тернопіллі», – поділився планами начальник відділу туризму ОДА Назар Яворський.