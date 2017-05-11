Голова Тернопільської ОДА розраховує на підтримку місцевих бюджетів при реформуванні бібліотечної галузі

Голова Тернопільської ОДА Степан Баран розраховує на підтримку місцевих бюджетів при реформуванні бібліотечної галузі. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, аби врятувати бібліотеки в сільській місцевості на Тернопільщині хочуть створити навколо них своєрідні освітні центри.

Барна зауважив, що система бібліотек в області зокрема та в Україні загалом перебуває в неналежному стані. Особливо це стосується бібліотек, які знаходяться у сільській місцевості, де нічого не змінювалося ще з 1991 року.

«Як би не прикро було це констатувати, але у бібліотеках уже досить давно відбувалося оновлення бібліотечного фонду, у багатьох з них навіть немає комп’ютерів, хоча це є вимогою часу. Тому наша стратегія – не тільки об’єднати, а й підсилити бібліотечну мережу. Ми не ставимо собі за мету закрити сільські бібліотеки і перевести їх у шкільні, а плануємо скоротити кількість бібліотек, об’єднавши їх в одну на базі школи. Відповідно за рахунок економії коштів, вкласти їх у ті бібліотеки, які функціонують, щоб створити належні умови для перебування там читачів, поповнити бібліотечні фонди і забезпечити матеріально-технічну складову», – поділився планами Барна.

Водночас він наголосив, що там, де немає шкільних бібліотек, сільські бібліотеки закривати не будуть.

«Головне завдання зробити і зберегти довкола бібліотеки своєрідний освітній центр життя села. Розраховую, що в цьому сенсі ми знайдемо підтримку не тільки обласного бюджету, а й місцевого бюджету та бюджетів територіальних громад», – зазначив голова ОДА.