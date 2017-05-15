Прокуратура домоглася розірвання угоди, якою міськрада Тернополя в обхід аукціону надала підприємцю земельну ділянку

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Тернопільською місцевою прокуратурою було пред’явлено позов в інтересах держави в особі Тернопільської міської ради до виконавчого комітету, комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Сонячне» та приватного підприємця про визнання недійсним інвестиційного договору від 2 грудня 2014 року.

За умовами договору підприємець отримав право на будівництво та обслуговування стоянки та приміщень комерційного призначення (автосервісу) на вул. Микулинецькій в Тернополі на земельній ділянці площею 0,5 га.

Після спорудження нерухомості підприємець зміг би користуватись земельною ділянкою у позаконкурентний спосіб, без проведення аукціону.

Виконком міськради, комунальне підприємство та приватний підприємець розірвали оскаржену угоду.

У зв’язку з цим провадження у справі господарським судом Тернопільської області припинено.

Як повідомляв УНІАН, щодо сумнівних інвестиційних угод, завдяки яким керівництво Тернопільської міськради роздавало землі в обхід аукціону, правоохоронці зараз розслідують кримінальне провадження.

У травні прокуратура вже домоглася розірвання ще однієї інвестиційної угоди щодо будівництва торгових приміщень у Тернополі на вул. Живова на земельній ділянці площею 0,12 га вартістю майже 2 млн грн, наданій комерційній структурі в обхід аукціону.