На Тернопільщині розшукали 87-річну жінку, яка загубилась

На Тернопільщині розшукали 87-річну жінку, яка через проблеми з пам’яттю цілу ніч блудила манівцями.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення 87-річної жительки села Слобідка Козівського району районних поліцейських повідомила ввечері її онука.

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За словами родички старенька нещодавно перенесла інсульт і має проблеми з пам’яттю, відтак їй у допомогу найняли доглядальницю. Помічниця відволіклася на декілька хвилин, цього вистачило, аби літня жінка пішла з обійстя в невідомому напрямку.

Пенсіонерку поліцейські, родичі та односельці шукали всю ніч.

Стареньку знайшли близько 5 год ранку в полі поблизу сусіднього села.

Нічні блукання для неї обійшлися без серйозних наслідків.