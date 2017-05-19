У Тернополі затримали дільничного поліцейського при отриманні хабара.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, за непритягнення до адміністративної відповідальності тернополянина старший дільничний офіцер поліції вимагав у нього чотириста доларів.

Учора під час передачі частини коштів, а саме 5,2 тис грн правоохоронця затримали працівники управління СБУ, внутрішньої безпеки та обласної прокуратури.

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За словами оперативників внутрішньої безпеки Андрія Власова, дільничний оформляв справу, в якій фігурував один із студентів місцевих вишів. Юнака у квітні з наркотичною сировиною піймали правоохоронці.

Аби не повідомляти у навчальний заклад й батьків та за нескладання адміністративного протоколу працівник поліції запропонував залагодити питання за 400 доларів.

Досудове розслідування проводить обласна прокуратура. Триває слідство відповідно до ст. 368 ч. 3 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).