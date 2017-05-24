На Тернопільщині втопився чоловік, який на спір перепливав став

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, це сталося 22 травня в Шумському районі.

За словами очевидців, чоловік посперечався з друзями, що перепливе став. На середині водойми він почав тонути. Друзі не встигли його врятувати.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 ККУ з кваліфікацією "нещасний випадок".