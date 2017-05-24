На Тернопільщині втопився чоловік, який на спір перепливав став
14:19, 24 травня 2017Тернопіль
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Друзі не встигли його врятувати.
иллюстрация / REUTERS
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, це сталося 22 травня в Шумському районі.
За словами очевидців, чоловік посперечався з друзями, що перепливе став. На середині водойми він почав тонути. Друзі не встигли його врятувати.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 ККУ з кваліфікацією "нещасний випадок".
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