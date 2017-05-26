На Тернопільщині п’яний чоловік побив поліцейського

Житель міста Бучач Тернопільської області побив лейтенанта поліції. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, лейтенант Бучацького відділення поліції у складі групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про конфлікт між жителями райцентру.

Суперечка виникла між 68-річною пенсіонеркою та її 41-річним сусідом. Чоловік, будучи у стані алкогольного сп‘яніння, став нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, погрожував фізичною розправою, а потім накинувся на лейтенанта поліції та завдав йому декілька ударів в обличчя.

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Правоохоронець із діагнозом «підшкірний крововилив лобної ділянки, забій та ймовірний перелом кісток носа, забій м’яких тканин обличчя» звернувся за меддопомогою.

Правопорушника затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК – опір працівникові поліції під час виконання ним службових обов’язків та ч. 2 ст. 345 КК – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Санкції цих статей передбачають від двох до п’яти років позбавлення волі.