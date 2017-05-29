На Тернопільщині відзначили свято Кременецького замку (фото)

У місті Кременець Тернопільської області 28 травня відбулося свято замку Бони, який датується XIV – XVI ст.

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках святкування відбулося театралізоване дійство та концерт аматорських колективів і виконавців Кременеччини.

Гостями свята були автор та виконавець Ігор Степ, поет-декламатор, учасник АТО Володимир Гузік, гурт «Бойовий гопак» під керівництвом Влада Болдирєва.

В рамках свята діяло містечко народних ремесел та кузня. Присутні мали можливість відвідати виставки стрілецької зброї, ляльок-мотанок, творчих робіт народних майстрів та умільців Тернопільщини. А також ознайомитися з пропозиціями туристичних фірм, посмакувати козацькою кашею та українським борщем, позмагатися у бойовому тирі, подивитися на бойовий гопак. Для молодших учасників свята працювали ігрові атракціони.

«Проведення подібних заходів дають свої результати — до нашого краю зростає зацікавленість любителів подорожувати. В такий спосіб ми привертаємо увагу до туристичного потенціалу Тернопільської області. У подальшому й надалі приділятимемо особливу увагу змістовному наповненню програми кожного свята замку, щоб як місцеві жителі, так і приїжджі туристи могли поринути в автентичну атмосферу різних історичних періодів, відчути колорит і гостинність Тернопільщини й отримати неповторні враження», - сказав заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик.

Довідка УНІАН. На Тернопільщині збереглися понад 30 замків та їх руїн. За ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни у 2017 році заплановано провести 13 свят замків. Під час святкувань будуть представляти також дотичні до замків містечка та села та ознайомлювати гостей з іншими історичними принадами цих місць.