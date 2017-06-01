На Тернопільщині підірвали 250-кілограмову авіабомбу (фоторепортаж, відео)

На Тернопільщині 31 травня знищили 250-кілограмову авіабомбу, яку виявили у Тернополі. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, бомбу у супроводі охорони доставили до спеціального місця призначення, де знищили шляхом контрольованого підриву.

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Як повідомляв УНІАН, боєприпас виявили 30 травня на вулиці Нечая в обласному центрі. До фахівців ДСНС звернувся забудовник, який планує будівництво на цій вулиці. Зі слів старожилів він дізнався, що тут, ймовірно, знаходиться боєприпас часів Другої світової війни, та попросив рятувальників обстежити територію.

Фахівці групи піротехнічних робіт провели розвідку земельної ділянки та виявили німецьку авіаційну бомбу SC 250, яка знаходилася на глибині 1,5 м.

Щоб прийняти рішення щодо знешкодження боєприпасу, у міській раді зібрали засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для оперативного керівництва створити штаб.

Роботи зі знешкодження бомби розпочали вранці 31 травня. Водночас було проведено евакуацію мешканців прилеглих будинків.

Боєприпас обстежили піротехніки. Виявилося, що він має два підривники, які становлять основну небезпеку. Їх вирішили заморозити рідким азотом.

Після цього бомбу транспортували у супроводі поліції до місця знешкодження. О 19-й годині боєприпас знищили.