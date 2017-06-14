На Тернопільщині 31-річну матір підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про ймовірний злочин на лінію "102" учора 13 червня повідомив сусід подружжя. Чоловік розповів, що у донедавна вагітної жінки відсутній живіт і немає дитини.

При виїзді слідчо-оперативної групи Чортківського відділу поліції та слідчих ГУНП стало відомо, що чортківчанка дійсно перебувала на 9 місяці вагітності. Проте на обліку не стояла.

За її словами, 10 червня близько 16:30 у неї почалися перейми. Народжувати вирішила у туалеті на вулиці. Жінка стверджує, що не встигла нахилитися, як тіло дитинки разом з плацентою впало в туалетний отвір.

Новонароджену дівчинку породілля дістала за деякий час, але донька не подавала ознак життя. Тому матір замотала її в тканину та сховала в підсобному приміщенні. Ввечері про пологи розповіла чоловікові. І вони вирішили поховати дитину у лісі.

Маленьке тіло вони поклали у пакет разом з іншим сміттям та вивезли у багажнику в сусіднє місто. Закопали доньку в лісі біля ГУсятина, а пакет та тканину спалили неподалік.

Родина виховує уже чотирьох дітей: 2008, 2009, 2012 та 2014 років народження.

Чортківчанка розповідає, що про вагітність дізналася занадто пізно, тому аборт робити не наважилася, а виховувати п'яту дитину не хотіла.

При проведенні поверхневого огляду тіла видимих слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Труп немовляти направили в морг Тернопільського обласного бюро судово-медичних експертиз для проведення розтину.

Слідчі інкримінують жінці умисне вбивство новонародженої дитини.